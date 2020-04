Et Peaky Blinders-spill kommer til sommeren

Peaky Blinders er blant Netflix-tjenestens større hits, hvor man følger datidens Peaky Blinders-gangsterfamilie, som kontrollerte den britiske byen Birmingham. Nå får vi snart oppleve Peaky Blinders på en litt annen måte.

Det har nemlig blitt avslørt at det arbeides på en spilladapsjon av serien, som bærer tittelen Peaky Blinders: Mastermind. Det er angivelig en prequel til den første sesongen, og utvikleren FuturLab samarbeider også med tv-seriens skaper Steven Knight for å lage spillet, som har fått følgende beskrivelse på Steam:

"Peaky Blinders: Mastermind lets you join the Shelby family's criminal gang. Follow the rise of Tommy as he successfully uncovers a sinister plot to put the family out of business, proving himself worthy of being the true mastermind of the Peaky Blinders."

Spillet skal komme denne sommeren, og det blir både på PlayStation 4, Xbox One, PC og Nintendo Switch. Du kan se den offisielle traileren nedenfor.