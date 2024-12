Et roguelite-rollespill om livet på veien: dette er Keep Driving

Det finnes spill som får deg til å forelske deg på grunn av spillingen, andre på grunn av spillingen, andre på grunn av kunsten? Og så finnes det spill der den enkle ideen er nok til at vi bestemmer oss for å gi det en sjanse. Det er den forelskelsen vi har lidd denne gangen med Keep Driving.

Spillet definerer seg selv som en ledelsessimulator og RPG der du spiller en tjue-noe som kjøper en gammel bruktbil og legger ut for å kjøre rundt i landet, plukke opp haikere og få til alle slags møter og situasjoner. Som om dette ikke var interessant nok, avrunder det visuelle, gjenskapt med vakker pikselkunst, presentasjonen.

For øyeblikket vil Keep Drivin bli utgitt på PC, og du kan allerede legge den til i ønskelisten din på Steam. Studioets offisielle konto har allerede bekreftet i X-tråden at en konsollutgivelse, spesielt på Nintendo Switch, er deres hovedmål etter PC-utgivelsen, så det er grunn til å være begeistret for denne for Nintendo-brukere.

Du kan se Keep Driving traileren nedenfor.