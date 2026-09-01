Et rutineoppdrag blir raskt til en kaotisk flukt fra en mutant i den nye gameplay-traileren til «The Expanse: Osiris Reborn

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Owlcat Games har gitt oss et nytt innblikk i sitt Mass Effect-lignende RPG- The Expanse: Osiris Reborn. I videoen nedenfor drar mannskapet til Ganymede på et infiltrasjonsoppdrag midt i spillet, der spillerne må utgi seg for å være medlemmer av Osiris-avdelingen. De må unngå Protogen-leiesoldater og passe på at identiteten deres ikke blir avslørt, og alt ser ut til å gå på skinner i starten av oppdraget.

Men spoler du frem et minutt eller to, vil du undre deg over hvor det hele gikk galt. Hovedpersonene våre innser raskt at den beste – og sannsynligvis eneste – veien til overlevelse er å skyte seg ut av Ganymede. Og som om Protogen-leiesoldatene ikke var ille nok, må de også takle en mutant som er nesten umulig å drepe og som skjærer gjennom soldater som om de var laget av papir.

Selv om vi får se mange eksplosjoner og ødeleggbare omgivelser i oppdragets spillopplevelse, ser vi også at spilleren har mange valgmuligheter. På slutten av oppdraget er det opp til spilleren å bestemme hvordan og om de vil ta seg av mutanten eller la den være et problem for noen andre. Forhåpentligvis får vi se mer av spillopplevelsen i The Expanse: Osiris Reborn før lanseringen neste år.