Et samarbeid mellom Hideo Kojima og Nine Inch Nails ser ut til å være på trappene.

Hideo Kojima har delt et spennende bilde på X som tyder på at et samarbeid med det berømte industrirockbandet Nine Inch Nails kan være på trappene. På bildet står den legendariske utvikleren sammen med bandets frontfigur Trent Reznor og multiinstrumentalisten Atticus Ross.

Dette har fått fansen til å spekulere i om bandet skal levere musikk til Death Stranding 2 eller filmatiseringen av Death Stranding. Duoen har tidligere høstet anerkjennelse for sin filmmusikk, og vant blant annet en Grammy Award for beste filmmusikk for visuelle medier for The Social Network i 2010 og for Pixars Soul i 2020.

Kojima fortalte også at bandet hadde signert eksemplarer av Nine Inch Nails' album "Pretty Hate Machine" fra 1989 og parets soundtrack til Social Network.

Takk, NME.