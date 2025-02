Et satirisk skrekksett? Vi spør Hearthstone-utviklere om drømmesettene deres

HQ

Hearthstone Hearthstone har hatt noen virkelig sprø og sprø sett opp gjennom årene, med kanskje høydepunktet som mordmysteriesettet Murder at Castle Nathria, som ble lansert i midten av 2022. Med tanke på at Hearthstone ikke ser ut til å måtte spille etter de samme reglene som for eksempel World of Warcraft, benyttet jeg nylig anledningen til å spørre utviklerne på Blizzard om hvordan deres drømmesett for Hearthstone ville se ut.

Som en del av et intervju på Warcraft 30th Anniversary feiringen i London nylig, stilte jeg spørsmålet til sjefsdesigner Cora Georgiou, som fortalte meg følgende :

"Å, det er så mange temaer som jeg gjerne vil gjøre. Jeg vil ikke røpe noe, så jeg vil selvfølgelig ikke si noe som er under utvikling. Jeg er en skrekkfan selv, så jeg vil bare si at jeg synes det ville være veldig interessant å kanskje lage en ganske satirisk type skrekk-sett og se hvordan vi kunne gjøre det i Hearthstone. Jeg vet ikke, kanskje det ikke ligger i kortene, men jeg tror det kunne vært morsomt å utforske."

Når det gjelder hva som er neste for Hearthstone, vil spillet snart motta sin neste utvidelse kjent som Into the Emerald Dream. Med den på trappene, som vil introdusere en rekke nye mekanikker og funksjoner, spurte jeg også Blizzard om hvordan de går frem for å kontinuerlig balansere spillet og sikre at de mange mekanikkene ikke overvelder eller kolliderer for mye.

Georgiou fortalte meg følgende: "Vi har faktisk to separate team, ett for kreativ utvikling og ett for det vi kaller endelig design. De er vårt balanse- og livebalanse-team. Så vi har forskjellige faser av prosjektet, og nå som vi har jobbet med Hearthstone i 10 år, har vi blitt ganske flinke til å planlegge ting. Vi har laget 32 utvidelser nå, pluss minisett. Så det handler om å ha de dedikerte fasene i prosjektet, vite når du går fra den ene til den neste og bare sørge for at du har de rette folkene på de rette stedene for å kunne betjene de forskjellige delene av prosjektet."

Du kan se hele intervjuet med Blizzard om Hearthstone nedenfor, og du kan se frem til å sjekke ut Into the Emerald Dream når det lanseres i spillet 25. mars.