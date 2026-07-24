Et selvmordsangrep i Pakistan har krevd 15 liv, hvorav 12 var militærpersonell

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Et angrep på en militærpost i Tank-distriktet i Pakistan, nær grensen til Afghanistan, har krevd totalt 15 liv, hvorav 12 var pakistanske militærpersoner.

De siste månedene har sammenstøt og til og med skuddvekslinger mellom landets hær og afghanske islamistiske militante økt. Ifølge en uttalelse som Reuters har sett, har lokale Taliban-militante, også kjent som Tehreek-e-Taliban Pakistan, påtatt seg ansvaret for angrepet og opplyst at fire selvmordsbombere var involvert.

Taliban har ført krig mot den pakistanske staten siden 2007 i et forsøk på å styrte regjeringen og erstatte den med sin egen versjon av en streng islamsk stat.