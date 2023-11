Et Shrek-klipp fra 1995 har lekket ut på nettet

Historien om det gretne sumptrollet Shrek slo ned som en bombe tidlig på 2000-tallet og ble en suksesshistorie uten sidestykke med en rekke oppfølgere og spin-offs. Men det kunne ha gått helt annerledes, og Shrek var opprinnelig ment å være en mye mørkere film.

Den første versjonen av Shrek som tok form på midten av 90-tallet var betydelig mer lavbudsjettspreget og rettet mot et mer voksent publikum, og nå har et klipp fra denne "originale" Shrek funnet veien til internett. Her kan du se klippet i all sin grusomhet.