Et siste Lego Star Wars-sett ble avduket under Star Wars Celebration

HQ

Det er nesten på tide å oppleve det andre kapittelet i Andor serien, da den andre sesongen begynner sin 12-episoders løp i morgen på Disney +. Med det i bakhodet, etter en rekke nye Lego-annonseringer i forkant av Star Wars Celebration, fulgte også en siste under showet.

Denne var i referanse til Andor og titulær hovedpersonens sikkerhetsdroid uttalt av Alan Tudyk. Det stemmer, et K-2SO-sett er kunngjort med planer om å lansere i august. Det er en mindre versjon av en livsstørrelse som ble vist personlig på den japanske konvensjonen, og den kommer med et utstillingsstativ og informasjonsplakett, posable armer og hode, og til og med en liten minifigurversjon også.

K-2SO-settet vil selges for £ 79.99 / € 89.99 / $ 89.99, og vil lanseres for alle fans 1. august. Den er 40 cm høy, 9 cm dyp og 15 cm bred, og består av 845 individuelle deler. Til sammenligning brukte modellen i naturlig størrelse over 50 000 klosser og var 2,5 meter høy!

Dette er en annonse: