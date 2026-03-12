Et spill må kjøre på 1080p, 30fps for å være Steam Machine-verifisert, sier Valve

HQ

Akkurat som med Steam Deck, vil Valves kraftigere hjemmekonsoll verifisere hvilke spill det er mulig å plassere på Steam Machine-plattformen. Disse verifiseringsreglene vil være de samme som på Steam Deck, med spill som må kjøre på 1080p, 30fps for å bli verifisert.

Selv om 1080p, 30 bilder per sekund kanskje ikke høres ut som stor ytelse for en konsoll som er ment å være 6 ganger kraftigere enn et Steam Deck, som PC Gamer bemerker, er dette bare minimum Steam Machine-verifiseringstiltak. Videre vil utviklere som prøver å få spillene sine på GabeCube bare måtte forholde seg til Steam Decks inndatakrav, og vil ikke nå noen mål for skjermoppløsning eller lesbarhet, ettersom du ideelt sett vil spille Steam Machine på en skjerm som er mye større enn en Steam Deck-skjerm.

Når vi ser på Steam Frame, har ikke Valve en verifiseringsprosess der, ettersom det hovedsakelig er en strømmeenhet fra hjemme-PC-en din. Hvis riggen din kan kjøre spillet, kan Steam Frame også håndtere det, er ideen. Mer generelt hadde Valve også noen aspekter utviklere bør fokusere på når de lager spill for SteamOS, nemlig støtte for offline-modus, optimalisering av lavere spesifikasjoner og anerkjennelse av at det stadig kommer flere kontrollerbrukere til PC.