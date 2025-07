Et spill med to halvdeler - EA Sports FC 26 vil gi vidt forskjellige spillopplevelser offline og online

HQ

Etter hvert som EA Sports FC har blitt stadig mer populært, har det oppstått en splittelse i fanskaren mellom de som foretrekker den raske arkade-actionen i online-moduser som Ultimate Team, og de som hovedsakelig spiller Career og lengter tilbake til de gamle dagene da FIFA-serien var kjent for et langsommere og mer realistisk gameplay.

I fjor kom EA endelig frem til løsningen med å tilby to forhåndsinnstilte spillmoduser, én for hver spillergruppe, i stedet for å levere en mellomløsning som ikke tilfredsstiller noen.

Hos Gamereactor satte vi stor pris på disse endringene, og vi er derfor glade for å kunne rapportere at årets EA Sports FC 26 har doblet spillseparasjonen.

Dette er en annonse:

Fjorårets Simulation innstillinger var hovedsakelig en forhåndskonfigurasjon av forskjellige spillglidebrytere som har vært til stede i mange år, for eksempel tempo og skuddnøyaktighet og så videre. I år består Competitive Gameplay og Authentic Gameplay imidlertid av ulike AI-endringer og funksjoner som er unike for hver spillestil, noe som fører til svært forskjellige opplevelser.

Competitive Gameplay er obligatorisk i FUT, Clubs, Online Seasons, og Online Friendlies, mens det også kan aktiveres i Kick-Off og Career Mode, hvis du foretrekker det. Denne spillestilen fokuserer på respons, konsistens og kontroll, og reduserer de mange ukontrollerbare aspektene som er en del av den virkelige fotballverdenen. Dette oppnås gjennom stram kontroll, raske driblinger og en reduksjon av løse baller og målvaktsreturer.

På den annen side legger Authentic Gameplay, som er utilgjengelig på nettet, men som er standardstilen for Kick-Off og Career -modus, vekt på fysikk og realisme. Ifølge EA er gameplayet bygget opp rundt tre hovedpilarer: Fordypning, realisme og mindre forutsigbarhet. Nøyaktigheten i fart og tempo er kraftig redusert, fysikkbaserte sprett spiller en større rolle, og spillerne vil oppføre seg på en mer naturlig måte ved å holde en tett backlinje og ikke bevege seg for langt bort fra sine tildelte posisjoner på banen.

Dette er en annonse:

Denne splittelsen i spillestil vil gjøre det mulig for EA å finjustere spillet senere med individuelle endringer for hver spillestil. Men selvfølgelig bringer EA Sports FC 26 også et vell av forbedringer over hele linja.

Et av de viktigste områdene som har endret seg, er dribling. Spillerne vil få mye mer responsive animasjoner, noe som ifølge EA reduserer følelsen av å være "låst i en animasjon".

Ut fra spillingen vi har sett, er det tydelig at ballen fortsatt vil være limt til angriperens føtter, men Authentic Gameplay gir færre berøringer per dribling, noe som skal gjøre det mulig for forsvarsspillere å snappe ballen på en realistisk måte.

Apropos å gi forsvarerne en sjanse, defending har fått noen sårt tiltrengte forbedringer. Nå slipper du å løpe defensivt for så å bli fullstendig overkjørt av en enkel retningsendring fra angriperen, ettersom svingene har blitt mye kjappere. Forsvarsspillerne vil også være i stand til å holde bedre på ballen etter taklinger, og motstanderne vil reagere sterkere på fysiske utfordringer, noe som gjør det mindre sannsynlig at de umiddelbart vil snappe tilbake ballen.

En annen forbedring som kan hjelpe både angripere og forsvarere - avhengig av hvem som er sterkest - er den omarbeidede skjermingen som du aktiverer ved å holde nede L2/LT. Det er mange nye animasjoner for å skjerme ballen og overgangen tilbake til en dribling. Funksjonen kan til og med brukes når du kjemper om en kommende luftball, noe som gir deg plass til å vinne headeren hvis du timer skjermingen riktig.

Når det gjelder den siste forsvarslinjen, målvaktene, vil vi også se store forbedringer. Ifølge EA er det slutt på at keeperen etter en redning tilsynelatende syntes synd på angriperen og ga ham eller henne et mål med de mest sjenerøse returene.

Forbedret defleksjonskontroll skal sørge for at keeperne ikke bare slipper ballen på måfå, men i stedet forsøker å skyve den ut til hjørnespark eller mot et område der det ikke er noen motstandere. Keeperne skal også opptre mye mer besluttsomt i en-mot-en-situasjoner, og faktisk løpe ut og dekke vinkler i stedet for bare å snuble nervøst frem og tilbake, slik det ofte var tidligere.

EA er så sikre på de forbedrede keeperne at du nå kan styre dem i Rush - da 5 mot 5-spillet ble introdusert i fjor, var det AI-en som styrte keeperen. I tråd med dette har Be-A-Goalkeeper -opplevelsen blitt kraftig oppgradert med et helt nytt kontrollskjema.

Mens de fleste spillendringene gjelder for alle typer spillere, gjelder andre bare for spesifikke PlayStyles. Disse unike spillerstilene ble introdusert i EA Sports FC 24, og i år har fem nye kommet til: Enforcer, Aerial Fortress, Precision Header, Gamechanger, og Inventive. Noen av disse er imidlertid erstatninger for eldre, ettersom Power Header, Aerial, Trivela, og Flair er fjernet.

Etter fjorårets fokus på taktisk spilling har fem nye spillerroller også blitt lagt til, slik at du kan skape mer dynamiske taktikker. Disse inkluderer Ball-Playing Keeper, Wide Back, Inverted Wingback, og Box Crasher.

Med spillere som har unike spillestiler, ulike ferdighetsnivåer og en foretrukket fot, er den nydesignede Player Name Bar, som lar deg legge til valgfrie brukergrensesnittelementer som Skill Moves Rating og Footedness, en gave fra himmelen. Nå er det slutt på at jeg går glipp av et sikkert mål bare fordi jeg har glemt at Lukaku er venstrebeint.

Dette var selvfølgelig bare toppen av isfjellet når det gjelder spilljusteringer i EA Sports FC 26. Men som den tidligere FIFA-kommentatoren John Motson pleide å si i sin tid "games aren't won on paper", og derfor må vi prøve spillet før vi kan felle en endelig dom. Men mange av forbedringene høres i hvert fall veldig lovende ut, og vi gleder oss til å komme oss ut på banen.