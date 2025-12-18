Et spill om krigførende katter som har vært 13 år under utvikling - Rushaug: Feline Warfare-skaperen pitcher spillet på BIG Conference

På Bilbao International Games Conference fikk vi en prat med Tobias Edvardsen, soloutvikleren bak det etterlengtede sidescrollende skytespillet Rushaug: Feline Warfare, som skal lanseres på Steam neste år. Med sin blanding av atombevæpnede katter, politisk satire og Metroidvania-inspirert utforskning, lover spillet en unik blanding av humor og action.

"Hovedkonseptet er i bunn og grunn katter med atomvåpen, politiske ideologier og et romprogram", forklarer Edvardsen. "Det er som Metal Gear Solid med katter ... en satire over menneskelige konflikter de siste hundre årene, bare spilt ut av katter."

Spillerne skal navigere gjennom åtte segmenterte oppdrag, som hver inneholder komplekse baser og utposter med et Metroidvania-element. Edvardsen beskrev hovedpersonen, Rashok, som "en del av en spesialstyrkeenhet kalt Sayari Task Force ... spillets poster boy", og spillerne kan velge mellom fire karakterer.

Spillets verden er inspirert av virkeligheten, fra "Katvador, som er basert på Cuba", til et planlagt oppfølgerkart som er inspirert av Tarragona i Catalonia. "Jeg har reist mye, og disse opplevelsene har virkelig formet miljøene", sier han.

Etter 13 år med utvikling la Tobias vekt på den personlige reisen bak prosjektet. "Det startet som en hobby, et lidenskapsprosjekt. Jeg har en alvorlig, livstruende lungesykdom, så jeg mottar sosialhjelp for det. Det er det positive - det gjør at jeg kan fokusere på dette på heltid."

Rushaug lanseres først på Steam i mars, med konsollutgivelser for PlayStation, Nintendo og Xbox planlagt etterpå. Han forklarer: "Jeg vil ta imot tilbakemeldinger fra Steam, rette opp eventuelle feil, og deretter fokusere på porteringsprosessen med profesjonelle tjenester."

Tobias tenker allerede på fremtiden etter lanseringen av spillet. "Først blir det en pause ... lade batteriene, reise, og når jeg er nedkjølt, er oppfølgeren med i planene."

Med sin humor, taktiske spillopplevelse og årelange, grundige utvikling tegner Rushaug til å bli et minneverdig indiespill i 2026s spillutvalg.