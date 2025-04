Et Star Wars-skrekkprosjekt ryktes å være i arbeid

HQ

Det kan være utfordrende å tilpasse Star Wars til alle målgrupper, ettersom sci-fi-franchisen på en eller annen måte må være anvendelig for voksne som opplevde den for første gang for 40 år siden, men også for unge som nettopp har begynt sin reise inn i en galakse langt, langt borte. Dette har i det siste ført til vidt forskjellige prosjekter, som den mer barnevennlige Skeleton Crew og den mer modne The Acolyte. I fremtiden ser det ut til at vi kan vente oss et enda mer voksenvennlig Star Wars -prosjekt.

Andor Showrunner Tony Gilroy har uttalt at Disney for tiden er i ferd med å lage en Star Wars skrekkproduksjon. Det er uklart hva dette vil ende opp med å bli, men Gilroy bemerker til Business Insider at "de gjør det. Jeg tror de gjør det. Jeg tror det er i arbeid, " da han ble spurt om et potensielt Star Wars skrekkprosjekt.

Star Wars har ofte danset rundt skrekkundertoner tidligere, men har aldri virkelig utforsket en fullverdig skrekkstil. Hvis dette stemmer og blir en realitet, hva vil du gjerne se det inneholde? Darth Vader på sitt mest fryktinngytende? Kanskje en utforskning av Darth Nihlus?