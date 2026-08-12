Et stort oljeutslipp utenfor Omans kyst er i ferd med å bli et av de verste noensinne

HQ

Et nytt, stort oljeutslipp nær Oman er raskt i ferd med å bli et av de verste som er registrert på mange år. Oljeflaket stammer fra tankskipet Caroline Bezengi, som gikk på grunn med rundt 800 000 fat russisk råolje om bord, og som ifølge Reuters nå har nådd fastlandet og kan ha spredt seg over mer enn 2 000 kvadratkilometer, ifølge satellittanalyser.

Midt i det nåværende klimaet preget av krig og sanksjoner kompliserer strengere regler allerede innsatsen. Tankskipet var en del av Russlands skyggeflåte og er dermed fortsatt underlagt internasjonale sanksjoner, mens erstatningsorganet IOPC Funds hevder at det ikke vil dekke opprydningskostnadene, da hendelsen blir behandlet som en krigshandling og ikke som en vanlig ulykke.

Miljøorganisasjoner advarer nå om at utslippet kan få katastrofale følger i området dersom tankskipet brytes opp ytterligere, ettersom fartøyet ligger på grunn nær et marint naturreservat som truer skilpadder, knølhvaler og korallrev. Eksperter ber om umiddelbare tiltak for å stabilisere skipet og overføre gjenværende råolje før vind og bølger fører til at mer olje slippes ut i vannet.