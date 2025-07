Et stort salg på svenske spill har nettopp startet på Steam

HQ

Det er ingen hemmelighet at det vrimler av gode spillutviklere i Sverige, med studioer som Mojang (Minecraft), DICE (Battlefield), Avalanche Studios (Just Cause), Paradox Interactive (Crusader Kings), Massive Entertainment (The Division), Starbreeze Studios (Payday) og Fatshark (Warhammer: Vermintide).

Men... det finnes selvfølgelig også et stort antall mindre utviklere, og nå samles både AAA- og indiespillere i et stort svensk salg på Steam kalt Games Made in Sweden 2025. Over 80 blå og gule titler er tilgjengelige, ofte til røverkjøpspriser.

Gå til denne lenken for å finne svenske spill på Steam med rabatt.