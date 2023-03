Et Stranger Things-teaterstykke kommer til Londons West End i år

HQ

Vi venter alle spent på informasjon om den femte og siste sesongen av Stranger Things, men ettersom Duffer-brødrene jobber hardt med manus og gjør alt klart for det store oppgjøret og avslutningen, er en ny Stranger Things-produksjon annonsert.

Dette vil være litt annerledes enn showet vi har blitt så kjent med, da Stranger Things: The First Shadow (som det kalles) faktisk vil være et teaterstykke som blir arrangert i Londons West End.

Nettstedet for stykket avslører noen få biter av informasjon, inkludert at historien vil bli skrevet av Duffer-brødrene selv, samt Jack Thorne og Kate Trefry, med showet regissert av Stephen Daldry.

Når det gjelder plottet, er synopsis som følger:

"Hawkins, 1959: en vanlig by med vanlige bekymringer. Unge Jim Hoppers bil vil ikke starte, Bob Newbys søster vil ikke ta radioprogrammet hans på alvor, og Joyce Maldonado vil bare oppgradere og få helvete ut av byen. Når den nye studenten Henry Creel ankommer, finner familien ut at en ny start ikke er så lett ... og fortidens skygger har en veldig lang rekkevidde."

Rollebesetningen for stykket er ikke avslørt ennå, og når det gjelder den nøyaktige dagen det begynner å vises, er alt vi vet at det vil være en gang i "slutten av 2023". Vi vet imidlertid at det vil vises på Phoenix Theatre i West End når det kommer.