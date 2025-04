Et The Wheel of Time videospill med åpen verden er angivelig i arbeid

HQ

Mens vi venter på at Amazon MGM Studios og Prime Video skal bestemme seg for en fjerde sesong av fantasyserien The Wheel of Time, ser det ut til at fremtiden er lys for serien, ettersom det nå har sirkulert en rapport som antyder at et AAA-videospill i en åpen verden basert på Robert Jordans bokserie er under utvikling.

Ifølge Variety er spillet under utvikling på iwot Games, og blir styrt av ex Warner Bros. Games Craig Alexander. Det sies at tittelen vil være et RPG, og at det til slutt vil debutere på PC og konsoller når det kommer om rundt tre år, etter at utviklingen er avsluttet.

Iwot Games er videospilldelen av iwot Studios, produksjonsselskapet som kjøpte rettighetene til The Wheel of Time på tvers av film, TV, spill og tegneserier tilbake i 2004. Med dette prosjektet i tankene virker det sannsynlig at live-action-serien kommer tilbake, ettersom det virker som om fremtiden vil dreie seg mye om fantasiverdenen.