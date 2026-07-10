Et tiår etter den første kunngjøringen bekrefter Cygames at « Project Awakening fortsatt er under utvikling

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Cygames er kanskje mest kjent for sin «Granblue Fantasy»-serie, spesielt «Granblue Fantasy: Relink» som ble lansert tilbake i 2024, men utvikleren og utgiveren jobber hardt med en rekke andre prosjekter, blant annet sanntids-taktikkspillet «Lost Order», fantasy-actionspillet «Garnet Arena: Mages of Magicary» og action-RPG-spillet « Project Awakening.

Project Awakening Spillet ble først annonsert helt tilbake i 2016. I 2018 ble det vist frem under en PlayStation LineUp Tour. En demo ble vurdert året etter, men ble ikke utgitt, og spillet ble sist vist ordentlig i en teknisk demo i 2021. Selv om dette kanskje ikke høres ut som det beste tegnet for spillets eventuelle utgivelse, bekreftet Cygames-sjef Koichi Watanabe i et intervju med Gematsu at « Project Awakening fortsatt er på vei.

«Utviklingen [av Project Awakening] går selvfølgelig jevnt og trutt fremover. Det jeg kan si for øyeblikket, er at det ‘virkelig begynner å ta form’. Alle i teamet jobber hver dag med en ekte følelse av tillit til at ting faller på plass,» sa Watanabe. Da han ble spurt om spillet fremdeles satser på den visuelle kvaliteten og drageslagskamp-spillopplevelsen vi så for nesten et tiår siden, la Watanabe til: «Hvis du spør: ‘Er det akkurat det samme?’, vil jeg si at det er litt annerledes. Den overordnede retningen er stort sett den samme, men etter hvert som utviklingen har gått fremover, har vi fortsatt å finpusse det ved å legge til nye elementer her og der med tanken: ‘La oss legge til noe nytt som dette.’«

Watanabe bekreftet også at Lost Order, som også ble annonsert i 2016, «er på vei inn i sluttfasen» av utviklingen. Når det gjelder Garnet Arena, er han litt mer vag, siden prosjektet ble kunngjort helt tilbake i 2021, noe som betyr at det er mye mer tid igjen før vi når 10-årsmerket siden den første avsløringen.