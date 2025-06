Et tredje Mario + Rabbids-spill ble pitchet, men ble ikke godkjent av Nintendo eller Ubisoft

HQ

Det ser ut til å være en verden der et tredje Mario + Rabbids -spill faktisk ble en realitet. Før de mange problemene som begynte å plage utvikleren Ubisoft Milan, inkludert mange av utviklerne som dro, til og med den kreative hjernen Davide Soliani, ser det ut til at det var håp om å lage et tredje kapittel i serien.

Dette har blitt notert på The Game Business Show podcast, hvor Christopher Dring har uttalt og nevnt at et tredje spill ble presentert for Ubisoft og Nintendo, men tilsynelatende var ingen av dem interessert i å godkjenne det.

"Jeg vet at de hadde pitchet en annen tittel som ikke ble godkjent. Jeg vet ikke hvorfor, men det ble bare aldri noe av, og jeg tror det igjen var knyttet til Nintendo."

Det er riktignok uklart hvorfor spillet aldri ble plukket opp av selskapene, men det tyder på at serien er helt død, og at vi sannsynligvis ikke bør holde pusten på flere kapitler.