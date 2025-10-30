Et ugjenkjennelig Liverpool ryker ut av EFL Cupen med 3-0 mot Crystal Palace

HQ

Nå er det offisielt: Liverpool FC er i krise. Fra topplassering til sjuendeplass i Premier League på få uker (tapte alle de fire siste kampene), tapte i Champions League... og nå er de slått ut i åttedelsfinalen i EFL Cupen av Crystal Palace, nylige vinnere av FA-cupen. Og de led et stort nederlag, 0-3 på hjemmebane, med to scoringer av Ismaila Sarr og en annen av Yeremy Pino, der London-laget dominerte med nesten dobbelt så mange skudd.

Arne Slot undervurderte Crystal Palace og konkurransen, og manageren valgte å prøve en helt annen oppstilling, med ti endringer sammenlignet med laget som spilte forrige helg. Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah og Hugo Ekitike var alle fraværende, og i stedet stolte Slot mest på unge spillere som den 17 år gamle kantspilleren Rio Ngumoha, som nylig ble Premier Leagues yngste målscorer, eller 18 år gamle Amara Nallo... som fikk direkte rødt kort i det 79. minutt.

Med en stemning på et av de laveste punktene på mange år, en sjokkerende nedgang fra det dominerende laget forrige sesong, står Liverpool overfor tre giganter: Aston Villa på lørdag, Real Madrid på tirsdag og Manchester City på søndag. Kan disse kampene bli avgjørende for kontinuiteten til Arne Slot?

EFL Cup-resultater i 16-delsfinalene:



Grimsby Town 0 - 5 Brentford



Wycome 1 (4) - 1 (5) Fulham



Wrexham 1 - 2 Cardiff City



Swansea 1 - 3 Manchester City



Arsenal 2 - 2 Brighton



Liverpool 0 - 3 Crystal Palace



Wolves 3 - 4 Chelsea



Newcastle 2 - 0 Tottenham

