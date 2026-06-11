Et undervannsutbrudd utenfor kysten av Papua Ny-Guinea truer områdets vann- og matforsyning «i flere måneder, eller til og med år»

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8. mai ble det rapportert om et undervannsutbrudd rundt 125 kilometer sørøst for Papua Ny-Guinea, som spydde flytende pimpstein og misfarget vann ut i havet. Disse pimpsteinsflakene, som er opptil to meter dype, blokkerer båter og skader områdets fiskefelt alvorlig, som er den viktigste matkilden for lokalbefolkningen.

Ifølge Reuters er revene blitt dekket, og sjøtransporten til provinshovedstaden Lorengau er blitt forstyrret. Innbyggerne sier at de sliter med å utføre grunnleggende daglige oppgaver, som å fiske etter mat og reise til Lorengau for å skaffe forsyninger og tjenester. «Først vil maten ta slutt, og deretter vannet», frykter ledere i Timoenai, en kystby med 800 innbyggere. «Folk har heller ikke råd til å kjøpe mat, fordi de selger fisk for å tjene penger.»

Det kan ta «måneder eller til og med år» før flåtene synker etter å ha blitt oversvømmet av havstrømmer og tidevann. På grunn av manglende respons fra myndighetene har befolkningen begynt å organisere oppryddingsaksjoner for å fjerne så mye pimpstein som mulig og dermed forhindre langvarig skade på fiskeområdene. I mellomtiden fortsetter utbruddet.