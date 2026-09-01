Et uventet israelsk luftangrep har kostet fire mennesker livet i Gaza, hvorav tre er barn

HQ

Tidlig tirsdag morgen bombet Israel Katiba-området vest for Gaza by, et tett befolket nabolag hvor det bor flyktningfamilier og mennesker som er fordrevet av konflikten i Gazastripen. To barn og en kvinne ble drept på stedet, og en annen ung jente døde kort tid etter mens hun fikk medisinsk behandling etter bombingen.

I en uttalelse som ble offentliggjort tirsdag (via Reuters), hevdet den israelske hæren å ha angrepet flere mål i Gazastripen for å eliminere trusler mot israelske sikkerhetsstyrker. Imidlertid hevder direktøren for Gazas regjerings pressekontor, Ismail Al-Thawabta, at en enhet av israelske spesialstyrker forsøkte å gjennomføre en hemmelig operasjon i Gaza by, men ble tatt på fersken. Som gjengjeldelse bombet Israel området med «en voldsomhet uten sidestykke».

Den USA-støttede våpenhvilen som trådte i kraft i oktober 2025, satte en stopper for de omfattende kampene som hadde ødelagt enklaven, men har ikke satt en stopper for de israelske angrepene. Siden da har 1 300 palestinere blitt drept, og konflikten er fortsatt uløst.