Et uventet israelsk luftangrep har kostet fire mennesker livet i Gaza, hvorav tre er barn
Siden våpenhvilen trådte i kraft for ett år siden, har mer enn 1 200 innbyggere i Gaza blitt drept.
Tidlig tirsdag morgen bombet Israel Katiba-området vest for Gaza by, et tett befolket nabolag hvor det bor flyktningfamilier og mennesker som er fordrevet av konflikten i Gazastripen. To barn og en kvinne ble drept på stedet, og en annen ung jente døde kort tid etter mens hun fikk medisinsk behandling etter bombingen.
I en uttalelse som ble offentliggjort tirsdag (via Reuters), hevdet den israelske hæren å ha angrepet flere mål i Gazastripen for å eliminere trusler mot israelske sikkerhetsstyrker. Imidlertid hevder direktøren for Gazas regjerings pressekontor, Ismail Al-Thawabta, at en enhet av israelske spesialstyrker forsøkte å gjennomføre en hemmelig operasjon i Gaza by, men ble tatt på fersken. Som gjengjeldelse bombet Israel området med «en voldsomhet uten sidestykke».
Den USA-støttede våpenhvilen som trådte i kraft i oktober 2025, satte en stopper for de omfattende kampene som hadde ødelagt enklaven, men har ikke satt en stopper for de israelske angrepene. Siden da har 1 300 palestinere blitt drept, og konflikten er fortsatt uløst.