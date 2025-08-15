Et Vampire Survivors brettspill har blitt annonsert

HQ

Poncle Metal Gear Solid har avslørt at de har gjort sin indiesuksess, Vampire Survivors, om til et bordspillalternativ. Prosjektet, som bare er kjent som Vampire Survivors: The Board Game, er designet av Emerson Matsuuchi, den kreative hjernen bak Metal Gear Solid, og det er planer om å lansere prosjektet så snart som neste år.

Prosjektet er designet som en samarbeidsopplevelse for 2-4 spillere som kombinerer roguelite-elementer med kortstokkbygging, og målet er at spillerne skal overleve bølger og bølger av fiender som angriper fra en lang rekke forskjellige retninger. For å overvinne horder av blodsugere må du bygge en kraftig kortstokk med våpen og passiver, og deretter bruke kort hver tur for å beseire fiender og også gå opp i nivå.

Spillet skal ta rundt 45 minutter å spille, og det er lovet mer enn 30 opplåsinger og evolusjoner. Fan-favorittfigurer hevdes å dukke opp, inkludert Poe, og hver spiller kan velge å starte hver runde som enten Antonio, Imelda, Gennaro, eller Pasqualina.

Hver enhet vil inneholde et spillbrett, 12 figurstandees, 140 punchboard-brikker og 200 kort. Når det gjelder lanseringsplanene, vil neste trinn være å være vertskap for og støtte en Kickstarter fra i høst, og støttespillere vil deretter motta sitt eksemplar av brettspillet når det sendes ut en gang i 2026.

