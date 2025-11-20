"Et verdensmesterskap som forener verden": CONMEBOL-presidenten åpner debatten om et VM med 64 lag igjen

HQ

VM 2026 i USA, Mexico og Canada blir allerede det største FIFA World Cup noensinne, med 48 lag i stedet for de vanlige 32. Resultatene viser seg: Flere uventede land har kvalifisert seg(Haiti, for andre gang noensinne, eller Curaçao for første gang, et land med bare 150 000 innbyggere), noe som har gitt uforglemmelige gledesscener. Men hva om verdensmesterskapet var enda større?

Det har i årevis vært snakk om et VM med 64 lag i 2030. Den neste utgaven av FIFA-turneringen vil allerede være et landemerke ettersom den finner sted på tre kontinenter (Spania, Portugal og Marokko er vertskap, og noen gruppespillkamper vil finne sted i Argentina, Uruguay og Paraguay, for å feire 100-årsjubileet for verdensmesterskapet, som startet i Uruguay).

Ideen har blitt fremmet av Uruguays og Paraguays presidenter, samt CONMEBOL-president Alejandro Domínguez (som er paraguayaner). Til tross for at det ikke er konsensus med resten av fotballforbundene (som stort sett er imot ideen om et VM med 64 lag), insisterte Domínguez sist onsdag på "en fantastisk mulighet til å gjøre noe som forener verden, til å bringe fotballen ut til flere mennesker og til å ha en helt annen type feiring" (via EFE).

Domínguez snakket under en pressekonferanse om finalen i Copa Sudamericana, den søramerikanske cupen, mellom Lanús og Atlético Minero neste lørdag. CONMEBOL-presidenten ba om å gjenåpne debatten og studere forslaget hans om VM 2030, ikke som en ny standard, men som en måte å gjøre noe virkelig spesielt på, "og for en gangs skyld handler det om å ha et VM som forener verden".

Kunne du tenke deg et VM med 64 lag i fremtiden? Det ville helt klart gitt flere lag mulighet til å kvalifisere seg og ha en sjanse, men det kan bli et logistisk mareritt for vertslandene...