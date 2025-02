Et virkelig imponerende Lego T-Rex fossilsett kommer senere i år

HQ

Det ser ut som Lego-samlere har et veldig spennende sett å se frem mot i år. Det har blitt rapportert av jurassic_shadow på X at Lego vil utvide sin Dinosaur Fossils samling med en full Tyrannosaurus Rex skjelettfossilmodell, og selv om dette ennå ikke er bekreftet av Lego, antyder produktmodellen og det faktum at den har Jurassic Park merkevarebygging at den kan debutere omtrent samtidig som Jurassic World: Rebirth ankommer om sommeren.

Siden vi fremdeles venter på Legos fulle avsløring av settet, er alt vi kan fortelle deg for øyeblikket hva den lekkede emballasjen og bildene viser. Dette inkluderer et sett som spenner over 3,145 stykker og som tilsynelatende kommer med to minifigurer modellert etter Scarlett Johannsson og Jonathan Baileys karakterer fra den kommende filmen.

Når det gjelder priser, debuterer sett i denne skalaen og størrelsen vanligvis for rundt £ 250 - £ 350, så hvis du er interessert i denne, må du sørge for å begynne å sette litt penger til side for ankomst uten tvil om sommeren.

