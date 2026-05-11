Et WWE-arrangement kan ha avslørt når Gears of War: E-Day slippes

Et kommende WWE PLE (premium live-event) kan nettopp ha fortalt oss når vi får Gears of War: E-Day. Xboxs etterlengtede retur til Gears of War skal lanseres i år, men vi har ennå ingen fast dato for når det kommer ut.

WWEs crossover-show med wrestling-kollegaen AAA - Triplemania - finner sted som et todagers arrangement den 11. og 13. september. Her vil brytere fra begge kampanjer duellere i stjernespekkede kamper, men det viktigste for oss er arrangementets sponsor: Gears of War: E-Day.

Nå er det mulig at dette ikke bekrefter en utgivelsesdato en gang i september, men det ville være rart om de på kommentarfeltet når de promoterer sponsoren, bare sier: "Det er action som ingen andre! Bekjemp gresshoppene på Gears of War: E-Day, tilgjengelig ... en dag." I stedet er det sannsynlig at du får en så massiv sponsing når spillet enten er ute nå, slik at folk som ser på kan kjøpe det, eller i det minste er ute i løpet av de kommende ukene. Dette peker mot at Gears of War: E-Day får en septemberutgivelse, da.

Vi vil sannsynligvis snart vite når spillet kommer ut, uansett, ettersom Xbox er satt til å vise det i en lang strøm etter utstillingsvinduet på Summer Game Fest i år. Hvis spillet fortsatt er satt til å bli utgitt i 2026 og ikke får en utgivelsesdato på det tidspunktet, vil vi være i trøbbel. Men med at det allerede er knyttet til dette WWE-arrangementet, kan vi forestille oss at Xbox har en dato i tankene som de holder hemmelig for nå.