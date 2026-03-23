Et Xbox Partner Preview-show blir 26. mars

Vi har blitt behandlet med så mange utstillingsvinduer og direkter allerede i 2026, kanskje for mange om noe. Det har føltes som om nesten hver uke har tilbudt en eller annen form for utstillingsvindu, og hvis du trodde at denne uken ville bryte trenden, har vi noen store nyheter å dele.

Plukker opp rundt to måneder etter Developer_Direct skjedde i januar, nå er Microsoft og Xbox satt til å være vert for et Partner Preview-show 26. mars, hvor det vil sette søkelyset på en haug med spill fra tredjepartsstudioer og utviklere.

Det nøyaktige tidspunktet for showet vil bli avholdt er på det veldig nydelige tidspunktet kl. 18, og når det gjelder hva som vil bli omtalt, får vi ikke for mange detaljer, selv om Xbox Wire-artikkelen deler noen få teasere.

"Under Xbox Partner Preview får du en grundig titt på Ryu Ga Gotokus nye prosjekt, Stranger Than Heaven, en oppdatering på S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, pluss nye blikk på The Expanse: Osiris Reborn, et action-RPG som utspiller seg i James S.A. Coreys legendariske serieverden. Det er ikke alt vi har til deg, med første blikk og kunngjøringer fra flere flotte spill som kommer til Xbox-konsoller, Xbox på PC og Game Pass."

Det er også uklart nøyaktig hvor lenge showet vil vare, men vi vet at Xbox nok en gang vil tilby visningsalternativer i 4K/1080p-oppløsning, en rekke lokaliserte strømmer og også alternative sendinger for de som har problemer med å høre eller se.

Hva håper du å se i denne kommende Xbox Partner Preview?