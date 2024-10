Etermax om Trivia Crack World: "Vi ønsket å se karakterene, snakke med dem, vi var ute etter den sosiale opplevelsen"

HQ

Jeg er sikker på at du husker at du gledet deg til å slå i hjel tiden med å spille Word Crack og Trivia Crack for noen år siden, eller kanskje du til og med er en av de mange spillerne som fortsatt er hekta på dem. De daglige utfordringene som stimulerer hjernen og underholder deg med å bruke hjernen på å finne ut hvordan du skal få det ordet du har på tungespissen til å passe inn i det begrensede bokstavfeltet, var de mest populære spillene den gang, og de bygde bro over gapet mellom massen av smarttelefonbrukere og spillkomponenten i dem.

Sannheten er at begge spillene fortsatt er i god form, noe som Máximo Cavazzani, administrerende direktør i studioet som er ansvarlig for disse mobilhitsene, Etermax, bekreftet i et transoceanisk intervju under feiringen av deres 15-årsjubileum, som du kan se i sin helhet nedenfor.

I tillegg til å gratulere ham, bekreftet Max at det faktisk fortsatt er en stor daglig spillerbase for Trivia Crack og Word Crack, og at virtual reality-brukere snart vil finne en ny måte å spille dem på.

"Trivia Crack World, som det heter, er vårt nyeste spill, et VR-spill. Det er tilgjengelig gjennom Meta Quest. Det er i betaversjon akkurat nå, og det lanseres på slutten av året, og det vi prøver å gjøre der, er å gjøre alt vi ikke kunne gjøre på mobil, ikke sant? Vi har alltid sett for oss å møte karakterene, se dem i virkeligheten, faktisk snakke med dem, men også den generelle opplevelsen. Vi har alltid trodd på en sosial opplevelse."

"Og jeg tror VR tar det til et nytt nivå. Du kan sitte ved et bord og spille trivia, som et brettspill, men med all denne magien som skjer. Men med en fyr som sitter ved siden av deg, kan du henvende deg til ham og stille ham spørsmål, og du kan være der sammen med vennene dine. Men også hvis vennene dine ikke har et VR-hodesett, kan de komme inn via mobilen sin, slik at du kan spille med dem."

Da vi snakket om den nåværende teknologiboomen innen VR, kom samtalen raskt inn på kunstig intelligens. Vi spurte Etermax hvordan de posisjonerer seg for bruk av kunstig intelligens, også i spillene sine, og svaret var svært interessant:

"Jeg har vært en forkjemper for teknologien. Jeg begynte å studere programvareteknikk på grunn av det, på grunn av hva jeg forestilte meg at det ville være. Men ChatGPT og de nye LLM-ene endret selvfølgelig hele landskapet. Og vi begynte fra dag én med å finne ting som disse nye AI-ene kunne hjelpe oss med."

"Og de hjelper oss mye med gjentatte spørsmål, med oversettelser, med nytt innhold, med avledet innhold, med utvidet innhold, som for eksempel når du har et spørsmål, og du vil ha litt kontekst rundt spørsmålet, noe annet enn det du ville sett i et TV-program."

Og om denne utvidelsen av hjertet av spillet kan også utnyttes, for eksempel i de sekundære karakterene som alltid er der, og som det ikke alltid er vanskelig å gjøre unike og skille seg ut, NPC-ene :

"Vi tenker på NPC-er som en veldig viktig ting i det nye VR-spillet, fordi de vil være som arbeiderne i parken. Så du kan gå og spørre dem om hva som helst. Du kan spørre dem om hvor den neste attraksjonen er. Du kan be dem om å stille deg et spørsmål eller hva du vil."

"Og denne interaksjonen kommer veldig naturlig. Vi var et av de første spillene som gjorde dette, og jeg ser for meg at dette kommer til å skje i alle spill. Men du kan oppleve det akkurat nå med Trivia Crack."