Eternal Strands avslørt med ny trailer

Yellow Brick Games har endelig avduket sitt debutprosjekt, Eternal Strands. Yellow Brick Games ble grunnlagt av bransjeveteraner i 2020 og har vokst til et team på 68 personer som har brukt fire år på Eternal Strands.

Spillet er et actioneventyr laget i Unreal Engine 5. Du spiller som Brynn, en Weaver som ønsker å oppdage mysteriene i sitt tapte hjemland. På veien kjemper hun mot enorme skapninger som kalles Arks. Spillet ser ut til å være inspirert av Monster Hunter og Shadow of the Colossus.

Mike Laidlaw, Chief Creative Officer i Yellow Brick Games, forteller om målet med spillet. "Håpet vårt med Eternal Strands er å levere et eventyr som bringer en følelse av moro og spenning til fantasy, samtidig som det oppmuntrer spillerne til å eksperimentere med systemene. Det er et veldig annerledes spill enn de jeg har jobbet med tidligere, og det har vært en fornøyelse å svare på spørsmålet "hva om spilleren gjør X?" med "kult!". Det er også spennende å få muligheten til å bygge en helt ny verden som oppmuntrer til og reagerer på denne typen lek."

Eternal Strands lanseres en gang i 2025.