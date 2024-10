Eternal Strands bekreftet som Game Pass-spill

HQ

Et av de mange spillene som ble vist frem på Microsofts Xbox Partner Preview-arrangement torsdag kveld, var Eternal Strands. Navnet høres kanskje ikke kjent ut, men det utvikles av Yellow Brick Games, grunnlagt av veteraner fra Bioware og Ubisoft.

Eternal Strands beskrives som et actioneventyr fylt med enorme skapninger som skal bekjempes, og for å gjøre dette har vi et veldig fleksibelt arsenal av magi og våpen, som vi oppfordres til å kombinere på forskjellige måter.

Traileren vi fikk se lovet mye godt med et fargerikt og rikt design - men det var ikke den eneste overraskelsen Microsoft og Yellow Brick Games hadde på lager, for det viser seg at det også vil bli inkludert i Game Pass med en gang.

Ta en titt på den spillfylte videoen nedenfor, som forresten heter Cast & Combine, et navn som vil gi mening når du har sett det. Eternal Strands slippes denne våren til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.