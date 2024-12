Eternal Strands er ferdigutviklet og klart for lansering

HQ

Yellow Brick Games' debuttittel Eternal Strands har gått gull. Hvis du ikke er kjent med begrepet, betyr det i hovedsak at det aller meste av arbeidet med basisspillet nå er fullført, og selv om noen få justeringer kan gjøres her og der i forkant av lanseringen, er det meste av benarbeidet gjort.

Eternal Strands er et fysikkbasert sandkassespill i en åpen verden der du bruker både magiske krefter og våpen for å ta ned noen kolossale fiender. Det har også en rekke karakterer du kan bli kjent med på hjemmebasen, og blander en slags Dragon Age-karakterstemning med kamper som ser ut som et videreutviklet Shadow of the Colossus.

Spillet lanseres for PC via Epic Games Store og Steam, Xbox Series X/S og PlayStation 5 den 28. januar 2025. Det er også tilgjengelig via Game Pass for de som allerede abonnerer. Selv om det unngår RPG-manien i februar, gjør Eternal Strands det bare med et par dager, så det er faktisk enda et spill å legge til i den svulmende kalenderen.