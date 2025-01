Eternal Strands får en gratis demo den 21. januar

HQ

Eternal Strands Yellow Brick Games er en av de større lanseringene i januar, og før den offisielle utgivelsesdatoen den 28. januar får vi sjansen til å spille spillet tidlig. Som annonsert på Yellow Brick Games' sosiale mediesider, Eternal Strands har en offentlig demo satt til å gå live senere i måneden.

Den 21. januar vil du kunne spille Eternal Strands for deg selv. Vi er ikke sikre på hvor lenge vi vil være i stand til å spille spillet for, eller om vi bare vil gjøre en del av det, da detaljer ennå ikke har blitt gitt ut.

https://x.com/YellowBrick_Qc/status/1874832372568666282</social>

Eternal Strands ser ut til å være en blanding av Dragon Age, The Legend of Zelda og Shadow of the Colossus. Det kommer fra veteranene i Yellow Brick Games, og er en utgivelse vi har hatt et godt øye til en stund, og på Gamescom fikk vi en prat om det med spillregissør og medgrunnlegger av Yellow Brick Games, Frederic St-Laurent.