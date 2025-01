Eternal Strands, Sniper Elite: Resistance og mye mer kommer til Game Pass

HQ

Du kjenner kanskje rutinen nå: I begynnelsen av en ny måned og et sted i midten avslører Microsoft hva Game Pass-abonnenter kan forvente seg i løpet av de neste to ukene. I midten av januar 2025 er det selvfølgelig ikke annerledes i den avdelingen, og etter et helt fantastisk 2024 er det tydelig at abonnementstjenesten har fått en flying start.

Vi kan blant annet se frem til at flere anstendige tredjepartstitler blir lagt til på premieredagen, i tillegg til en og annen klassiker.

Sjekk ut hele listen nedenfor (spill med * vil ikke bli lagt til i Game Pass Standard på premieren, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til i Xbox Standard) :



Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 21. januar*



Flock (Konsoll) - 22. januar**



Gigantic: Rampage Edition (Cloud, konsoll og PC) - 22. januar



Kunitsu-Gami: Gudinnens vei (konsoll) - 22. januar*



Magical Delicacy (Konsoll) - 22. januar*



Tchia (Xbox Series S/X) - 22. januar*



The Case of the Golden Idol (konsoll) - 22. januar*



Starbound (Cloud og konsoll) - 22. januar



Eternal Strands (Cloud, konsoll og PC) - 28. januar*



Orcs Must Die: Deathtrap (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 28. januar*



Shady Part of Me (Cloud, konsoll og PC) - 29. januar



Sniper Elite: Resistance (Cloud, konsoll og PC) - 30. januar*



Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 31. januar*



Far Cry: New Dawn (Cloud, konsoll og PC) - 4. februar



Vi synes spesielt du bør holde et øye med tredjepersonseventyret Eternal Strands, som er utviklet av Yellow Brick Games. Dette er et relativt nystartet studio med bransjeveteraner fra spillserier som Assassin's Creed, Dragon Age, Mass Effect og Watch Dogs som har gått sammen om å skape sine drømmetitler.

Som vanlig er det også perks for abonnenter, som denne runden inkluderer flere fine kampanjer som Bruce Lee Bundle for EA Sports UFC 5, Year of the Snake Bundle for War Thunder, Lottie and Percy Bundle for Throne and Liberty og Ultimate US Starter Pack for Enlisted. Les mer om alt dette på Xbox Wire.

Dessverre forlater noen spill også Game Pass. Sørg for å spille dem før de fjernes 31. januar, og Game Pass-abonnenter har også opptil 20 % rabatt på dem hvis du vil beholde noen av dem.