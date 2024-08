Eternal Strands vil være 25-35 timer langt, ifølge spilldirektøren

HQ

Jeg vet ikke om det bare er jeg som sitter i elfenbenstårnet mitt, men det føles som om det er et hørbart stønn når mange spill har en spilletid på over 100 timer nå. En sjelden gang kan du bruke så mye tid på et spill, men ellers er det bare for mye å spille og for lite tid å spille på.

Det ser ut til at Yellow Brick Games, utvikleren bak Eternal Strands, ønsker å balansere å respektere spillernes tid samtidig som de gir dem en betydelig RPG-opplevelse. I en samtale med Wccftech sa spilldirektør Frederic St-Laurent at opplevelsen skulle vare "mellom 25 og 35 timer."

"I den forrige gjennomspillingen jeg gjorde, tok jeg meg god tid og alt, men jeg endte opp med 40 timer på å gjøre hvert oppdrag i spillet," fortsatte han. "Jeg forventer at spillerne kommer til å gå litt raskere enn det, men likevel, bare hovedbadet er 25 timer."

Eternal Strands skal lanseres tidlig i 2025 på Xbox Series X/S, PC og PlayStation 5. Synes du 25-25 timer er lenge nok for spillet?