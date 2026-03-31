Eternia venter på deg i den offisielle traileren for Masters of the Universe

Til glede for mange av oss som ble født og/eller vokste opp på 1980-tallet, er He-Man (stjernen i den animerte serien og i leketøysortimentet Masters of the Universe ) tilbake og på vei oppover. Etter en animasjonsserie som gjenopplivet interessen for den muskuløse prinsen av Eternia og forsvareren av Castle Grayskulls hemmeligheter, har vi nå en ny live-action-filmatisering av legenden hans, som kommer på kino verden over den 5. juni.

Vi har allerede sett noen tidligere teasere for Masters of the Universe, men nå har vi fått den offisielle filmtraileren, der vi kan se Nicholas Galitzine som Adam/He-Man, Camila Mendes som Teela, Allison Brie som Evil-Lyn og Idris Elba som Man-of-Arms. Og selv om vi ikke kan se ansiktet hans, er det Jared Leto som skjuler seg bak Skeletors uhyggelige hodeskalle.

Du kan nå nyte Masters of the Universe -traileren nedenfor, og rope sammen med oss: "I have the power!"