Eternights - Datingsimulering møter action-RPG

Jeg skal ikke lyve, jeg har aldri helt forstått tiltrekningen ved datingsimuleringsspill. På samme måte som å lage mat i rollespill og spille med dyrevenner, har jeg alltid syntes at disse elementene i spillene er mindre spennende enn hovedfortellingen og spillingen - selv om jeg er klar over at det finnes et voksende publikum som liker disse nisjemekanismene. Så da jeg nylig ble invitert til å sjekke ut Eternights på Summer Game Fest Play Days i Los Angeles, var det ikke akkurat med den spenningen man får før en første date. Men bortsett fra den utrolig tørste dialogen som følger med, endte jeg opp med å like det jeg så av Studio Sai's kommende hack and slash JRPG.

I bunn og grunn er Eternights en kombinasjon av en datingsimulator og et action-RPG. På den ene siden dreier spillet seg om å snakke med en samling karakterer og se om du får en dypere åndelig kontakt med noen av dem. Du chatter med folk både ansikt til ansikt og på dating-apper, og får velge dialogalternativer fra et forgrenet narrativt system for å knytte bånd til disse personene - eller alternativt distansere deg fra dem. Hvis det går bra, kan du dra på date i håp om å komme enda nærmere og så videre.

På den andre siden har vi action-RPG-elementene, der spilleren må bruke en rekke hack and slash-teknikker og -evner for å beseire en rekke fiender og sjefer. Disse fiendene er forvrengte mennesker som har blitt fortært av en merkelig kraft og forvandlet til monstrøse og ville skapninger, og det er opp til deg å slå tilbake mot disse monstrene i håp om å finne en kur, redde menneskeheten og avverge en sann apokalypse. Hack and slash-systemene er ikke like komplekse som i Soulsbornes, men krever litt presisjon, og de oppleves som flytende og effektive og spennende å bruke. Som du sikkert skjønner, var det kampsegmentene i Eternights som virkelig dro meg inn i spillet.

Spillet ser også ut til å finne en veldig god balanse mellom datingsim og action. For alle som har lett etter et spill som dette - noe som minner om Persona 5 Strikers med langt dypere datingelementer - så er det mye å sette pris på. På samme måte betyr balansen at de som leter mer etter et av disse temaene fremfor det andre, lett kan nyte Eternights uten å bli avskrekket av det andre, generelt sett motstridende, temaet.

Når det er sagt, kan noen av dialogalternativene være vanskelige å fordøye for alle som synes at dating-sim-subsjangeren er merkelig. Det er ikke til å stikke under en stol at vi alle bare er utviklede aper som styres av dyriske instinkter, men noen av dialogene og handlingsalternativene fikk meg til å tvile på troen på menneskeheten. Men igjen, dette er et inntrykk fra en person som vanligvis ikke pleier å date sim-spill, så kanskje jeg er i mindretall.

Det jeg med sikkerhet kan si, er at selve spillingen og progresjonssystemene føltes veldig stramme og intuitive. Eternights er et solid JRPG når det kommer til stykket, og spillerne vil bli stilt overfor alle slags unike utfordringer, enten det er miljøgåter, dansende minispill eller annet. Sammen med tonnevis av animerte mellomsekvenser og mange fangehull å utforske, får du et ganske komplett spill, selv om jeg er overbevist om at det er skreddersydd for en annen målgruppe enn min egen.