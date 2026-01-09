HQ

Romkom-sjangeren er en skygge av hva den en gang var. Der vi en gang fant mange av filmverdenens mest ikoniske scener og øyeblikk, finner vi nå en sjanger som er overveldet av rett og slett forglemmelig søppel. Det er på grunn av dette at en film som Eternity fremstår som et friskt pust.

Denne sjarmerende og emosjonelle filmen har et ganske enkelt premiss og plot, og bruker den velprøvde dynamikken i et trekantdrama og hvordan det skaper komplikasjoner for de involverte. Det er en film som ikke omskriver det vi forventer eller vet om romantiske komedier, men som snarere tar kjente elementer og sørger for at de er riktig og gjennomtenkt konstruert, noe som til slutt fører til en virkelig minneverdig og provoserende helhet.

HQ

Kjernen i Eternity er å teste hva vi som seere forstår om livet etter døden. Hoveddelen av filmen dreier seg om Miles Tellers Larry og Elizabeth Olsens Joan, et par som var gift i 60 år i livet og nå står overfor utfordringen om hva de skal gjøre i livet etter døden resten av Eternity. For den uinnvidde kan det virke som en ganske klar avgjørelse, men en kjekk kjepp i hjulet blir kastet inn i arbeidet da Callum Turner dukker opp som Luke, Joans første ektemann som døde som ung under Koreakrigen. Dette fører til en situasjon der Joan må velge mellom sine to ektemenn. Skal hun slå seg ned på Eternity med den drømmende mannen hun aldri fikk sjansen til å bygge et liv sammen med, eller skal hun i stedet fortsette med sin trofaste og feilbarlige ektemann som definerte livet hennes.

Dette er en annonse:

Igjen er det ikke noe unikt her, bortsett fra det faktum at alt dette skjer i livet etter døden. Det er en velkjent romanse, men den fungerer uanstrengt fordi kjernetrioen er så perfekt castet og har så god kjemi at hver eneste scene er en fryd. Det er en emosjonelt komplisert og moralsk kompleks film som stiller spørsmål om ting de fleste av oss aldri tenker over, og selv om det kan føre til en film som er litt for tung til å nyte, er dialogen og fortellingen skrevet og fremført så spektakulært at den er morsom og lett.

Det er noe å feire med en romantisk komedie på midten av 2020-tallet som faktisk er både romantisk og morsom, men Eternity klarer bragden. Den får deg til å le høyt av de perfekt timete spydige stikkene og vitsene, samtidig som du får en tåre i øyet i de mest følelsesladde fasene. Jeg har nevnt det flere ganger allerede, men jeg kan ikke få understreket nok at denne filmen ikke er kreativt unik, den gjør bare alle de grunnleggende tingene vi forventer av en romantisk komedie virkelig bra. Den er en fornøyelse å se fra start til slutt, og rollebesetningen og prestasjonene og til og med det interessante oppsettet bør bety at alle vil ha det gøy med denne ganske tette innsatsen på under to timer.

Når en romantisk komedie i disse dager kan by på tre fremtredende og raffinerte karakterer som er langt fra perfekte, og så la dem alle kollidere i meningsfulle og minneverdige scener som gir deg lyst på mer, er det ikke mye annet du kan be om fra Eternity. Konkurransen er ikke stor i denne sjangeren for øyeblikket, men jeg har vanskelig for å nevne en bedre romantisk komedie som har hatt premiere de siste par årene. Seriøst, hvis du er på jakt etter en søt og morsom film å se, går du ikke helt galt i byen med Eternity.

Dette er en annonse: