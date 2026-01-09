Eternity debuterer på Apple TV om fem uker

HQ

Apple TV-abonnenter vil snart få en godbit da den romantiske komedien Eternity kommer til plattformen så snart som fem ukers tid. Som bekreftet av streameren, vil filmen som samler Elizabeth Olsen, Miles Teller og Callum Turner, slippe på plattformen 13. februar, akkurat i tide til Valentinsdag.

For de som ikke er kjent med hva denne filmen tilbyr seerne, sjekk ut synopsis og trailer nedenfor.

"I et liv etter døden hvor sjeler har en uke på seg til å bestemme hvor de skal tilbringe Eternity, står Joan overfor det umulige valget mellom mannen hun tilbrakte livet med, og hennes første kjærlighet, som døde ung og har ventet i flere tiår på at hun skulle ankomme."

For mer om Eternity, ikke gå glipp av vår egen anmeldelse av filmen, som imponerte oss og ga oss troen på romkom-sjangeren nok en gang.