Ethan Hawke og Pedro Pascal fra The Mandalorian spiller hovedrollene i Almodóvars nye film

Pedro Almodóvar er fortsatt den beste fanebæreren for spansk film i utlandet i dag. Den Oscar-belønte regissøren vil presentere sin nye 30-minutters film, Strange Way of Life, på Cannes Film Festival.

Som fortalt av NBCNews, forteller denne filmen historien om det intime forholdet mellom to cowboyer(Ethan Hawke og Pedro Pascal), og vender tilbake til ånden i Brokeback Mountain. Faktisk ble Almodóvar kontaktet for å regissere den filmen, men avslo tilbudet av frykt for ikke å ha den kreative friheten til å lage den slik han ønsket. Han sier

"Dette er en queer western i den forstand at det er to menn, og de elsker hverandre, og de oppfører seg i den situasjonen på en motsatt måte. Det jeg kan fortelle deg om filmen er at den har mange av elementene i westernfilmen. Den har revolvermannen. Den har ranchen. Den har sheriffen. Men det den har som de fleste westernfilmer ikke har, er den typen dialog som jeg ikke tror en westernfilm noensinne har fanget mellom to menn. Og nå tror jeg at jeg forteller for mye."

Du kan se traileren for Strange Way of Life nedenfor.

