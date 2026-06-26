Ethan Hawke og Russell Crowe spiller hovedrollene i krimthrilleren The Weight

Leter du etter noe spennende og actionfylt å se på kino? I så fall kan det neste prosjektet fra Vertical kanskje fange din interesse, for det er en film som handler om en kriminell som får i oppdrag å rane en gullgruve i bytte mot å slippe ut av et grusomt fangeleir.

Filmen, som har fått tittelen The Weight, og handler om Ethan Hawkes karakter Samuel, en mann som inngår en avtale med fengselsdirektøren, spilt av Russell Crowe, om å stjele gullet som utvinnes fra leiren og rømme, for deretter å levere det til et fjerntliggende sted - alt for at han skal kunne rømme fra leiren og gjenforenes med datteren sin, som står i fare for å bli adoptert bort etter at han ble fengslet. Som man kan forvente, er et slikt ran aldri spesielt enkelt, og rømlingene må kjempe mot ubarmhjertige lovhåndhevere, et nådeløst miljø og svik.

Regissert av Padraic McKinley, ser The Weight ut til å få premiere på kino 18. september, og du kan se den offisielle synopsen og traileren nedenfor.

"Når Samuel (Ethan Hawke) blir revet bort fra datteren sin og sendt til et brutalt fengsel, gir fengselsdirektør Clancy (Russell Crowe) ham et tilbud med høy innsats: smugle gull ut av en avsidesliggende gruve sammen med en farlig gjeng fanger, så vil han vinne sin frihet."