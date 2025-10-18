Ethan Hawke vil spille The Grabber en gang til

HQ

Det er tydeligvis veldig gøy å gå inn i skoene (og masken) til en sinnsforvirret galning. I hvert fall hvis du spør Ethan Hawke, som har spilt The Grabber - en ekkel seriemorder og hovedantagonist i både Den svarte telefonen og den splitter nye oppfølgeren som for tiden går sin runde på kino.

Hawke snakket nylig om at han ønsket å fortsette å utforske karakteren, og uten å røpe noe fra den andre filmen sa skuespilleren :

"Jeg vil gjerne gå til helvete med Grabber. Det er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil gjerne bli kjent med ham. Det ville være min drøm for den tredje filmen, å la den være en karakterskildring om hva som skapte ham, hvem han er nå, og hvordan han hjemsøker andre menneskers drømmer."

Hawke har historisk sett vært kjent for sin motvilje mot å medvirke i oppfølgere, så uttalelsen er virkelig spennende. Det er åpenbart noe i karakteren som taler til ham, og forhåpentligvis vil Scott Derrickson, som har regissert begge filmene, gjøre Hawkes ønske til virkelighet.

Oddsene er i hvert fall gode, ettersom The Black Phone har spilt inn mer enn 160 millioner dollar på verdensbasis. Og ifølge tidlige estimater har The Black Phone 2 også fått en god start. Så selv om ingenting ennå er offisielt bekreftet, er en tredje film ikke en umulighet.

Har du sett The Black Phone 2 og hva synes du om filmen?