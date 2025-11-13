Ethan Mbappé bejubles av det algeriske fotballforbundet til landslaget

HQ

Ethan Mbappé, 18 år gammel midtbanespiller fra Lille og bror av Frankrikes kaptein Kylian Mbappé, har blitt kurtisert av det algeriske fotballforbundet, for å prøve å overbevise den unge spilleren om å bli med på deres landslag i stedet for det franske. Moren hans, Fayza Lamari, er av algeriske foreldre, noe som betyr at Ethan vil få lov til å spille for Algerie (og også for Kamerun på grunn av far Wilfreds røtter).

Ifølge Fenec Football har det algeriske fotballforbundet (AFF) allerede ringt Lamari for å undersøke muligheten for at han kan spille for deres landslag. Ethan har ikke blitt innkalt til Frankrike siden han ble innkalt en gang for U-16-landslaget i 2021. Nyheten har skapt en del kontrovers, naturlig nok i Frankrike, ettersom de ikke ønsker å miste et potensielt stortalent for landslagets fremtid (etter å ha vært satt på sidelinjen det meste av forrige sesong på grunn av skade, har han allerede scoret to ganger for Lille, inkludert mot tidligere klubb PSG).

Men det har også skapt kontroverser i Algerie fordi de, som rapportert av As, ikke liker politikken til AFF og trener Vladimir Petković

med å lete etter spillere i utlandet som aldri har spilt internasjonalt i stedet for å utvikle lokale talenter. Dessuten har det algeriske folket ikke et godt bilde av Frankrike, etter den lange koloniokkupasjonen som kulminerte i en krig mellom 1954 og 1962.

Luca Zidane, sønn av Zinedine Zidane (som mange forventer blir Frankrikes neste landslagssjef etter at Didier Deschamps slutter neste sommer), har allerede signert for det algeriske landslaget. Vil Ethan Mbappé følge i hans fotspor?