Ethan Mbappé beklager det røde kortet og tar fullt ansvar for Lilles tap mot Betis

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Real Betis slo Lille i Champions League tirsdag, etter å ha kommet tilbake fra et underlag og vunnet 3-2 i Lille, i en kamp som ble preget av det røde kortet Ethan Mbappé fikk i det 56. minutt, for å ha gitt Natan en albue etter feiringen av Parrots mål som fullførte Betis' comeback: den yngre broren til Kylian Mbappé traff Natan i ansiktet med albuen.

Etter en VAR-vurdering ble Mbappé utvist med et direkte rødt kort, det første i karrieren, og ba senere Lille-fansen om unnskyldning på Instagram, hvor han tok fullt ansvar for tapet.

Jeg vil be om unnskyldning til lagkameratene mine, trenerteamet og fansen for denne uakseptable gesten. Nederlaget er helt og holdent min skyld, og jeg tar fullt ansvar. Jeg sviktet lagkameratene mine i den viktigste turneringen. Jeg beklager», skrev Mbappé på Instagram.

Davide Ancelotti, trener for Lille OSC, sa på pressekonferansen at spillerne må lære å håndtere følelser og frustrasjon. «Talet jeg holdt var rettet mot hele spillergruppen, ikke bare Ethan. Selvfølgelig vil han lære av dette, for han er en ung spiller. Jeg tror han er den første til å være lei seg og vet at han ikke kan gjøre noe slikt».