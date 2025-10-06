Ethan Mbappé scorer sitt første Ligue 1-mål mot sin tidligere klubb PSG med broren Kylian til stede

HQ

Paris Saint-German går til landslagspause og leder fortsatt Ligue 1, men med mindre overlegenhet enn de er vant til, etter to kamper uten seier: De tapte mot Olympique Marseille (le Classique samme kveld som skadde Dembélé vant Ballon d'Or), og sist søndag spilte de uavgjort 1-1 mot Lille. Nuno Mendes, som spilte som innbytter, scoret åpningsmålet i det 66. minutt, men Ethan Mbappé svarte i det 85. minutt.

Ethan Mbappé, lillebroren til Kylian Mbappé (bare 18 år), fulgte i brorens fotspor på akademiet til Paris Saint-Germain. Men etter å ha blitt brukt som et pressmiddel av PSGs qatarske eiere for å overbevise Kylian om å bli, signerte Ethan sin første proffkontrakt med Lille i 2024. Hans første sesong ble ødelagt av skader, men midtbanespilleren ventet til i går med å score sitt første Ligue 1-mål ... med broren Kylian Mbappé til stede.

Kylian Mbappé, som scoret sitt niende ligamål denne sesongen med Real Madrid i 3-1-seieren over Villarreal på lørdag, reiste til Paris fordi han er innkalt til den franske landslagstroppen, og ble invitert til PSG-kampen. Begge brødrene møtte sine tidligere lagkamerater og trener Luis Enrique. Til tross for uenighetene da Kylian forlot PSG i 2024, ble Kylian og Luis Enrique sett i godt humør, ifølge RMC Sport. "Det var mye latter under diskusjonen mellom de to mennene, som ikke bærer nag over slutten på spillerens parisiske eventyr".

PSG leder Ligue 1, men bare ett poeng foran forfølgerne

Nå leder PSG Ligue 1, som det eneste laget med 16 poeng. Men bak er det tre lag med 15 poeng (Marseille, Strasbourg, Lyon) og to med 13 poeng (Monaco, Lens).