Etiske hackere brøt seg inn i FIA og fant Max Verstappens pass: Det tok dem bare ti minutter

FIA har bekreftet at en gruppe på tre hackere brøt seg inn i databasene deres og fant personlig informasjon fra førere som Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso og Nico Hulkenberg. De fant blant annet Verstappens pass, personlige kontakt- og lisensdokumenter, i tillegg til intern kommunikasjon og private evalueringer og "beslutningsprosesser" fra FIA.

Heldigvis hadde de ikke ondsinnede hensikter. Faktisk kaller hackergruppen seg selv for "etiske hackere" og "bug bounty hunters", med den hensikt å avdekke svakheter og hjelpe selskaper med å forbedre cybersikkerheten sin. De sier faktisk at de er F1-fans.

Gal forklarte hvordan de gjorde det i en X-tråd. De sluttet å grave etter å ha sett hvor lett det var å få tilgang til konfidensiell dokumentasjon og personlig informasjon om F1-førerne, og sa at de ikke hadde tilgang til sensitiv informasjon og ikke beholdt noe av det de fant. Det tok dem bare ti minutter å få tilgang til FIAs portaler ved hjelp av en HTTP PUT-forespørsel for å få seg selv til å se ut som administratorer.