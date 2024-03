Ett år senere støtter Rekordbox for iOS endelig Beatport Streaming.

HQ

Rekordbox er Pioneer DJ AlphaThetas egenutviklede programvare som DJ-er over hele verden som har brukt produsentens produkter i årevis, bruker til å administrere bibliotekene sine, behandle sporene sine og i det hele tatt mikse. I en oppdatering som ble sendt ut i morges, kunngjorde Pioneer at den populære dansemusikkplattformen Beatport Streaming nå er kompatibel med iOS-versjonen av programvaren.

Dermed kan man nå spille av mer enn 12 millioner låter uten å laste dem ned i Rekordbox-appen for Apple for iPhone- og iPad-enheter. I tillegg får brukerne tilgang til de mest populære hitene og spillelistene i ulike sjangre.

Fra nå av blir søkeprosessen strømlinjeformet, ettersom brukerne kan søke etter tilgjengelige sanger direkte fra skyen ved å skrive inn nøkkelord i søkemotoren. I tillegg listes låtene opp blant 100 Beatport-rangeringer for hver musikksjanger. Endelig gjør den siste appoppdateringen det mulig å koble mobilenheten til en DDJ-FLX4- eller DDJ-200-kontroller enten via en USB-C-kabel eller via Bluetooth.

Det var denne siste faktoren som fikk Pioneer DJ til å kunngjøre i fjor at dagens oppdatering ville komme "snart". Det var helt logisk når innstegsserien av kontrollere er designet for bærbarhet: Mange brukere av DDJ-FLX4 og DDJ-200 ønsket å slippe å koble så lett utstyr til en bærbar PC. Det faktum at Beatport Streaming bare var tilgjengelig fra PC- eller Mac-versjonen av programvaren, forhindret imidlertid dette, ettersom det betydde at sporene måtte lastes ned til enheten (eller strømmes fra andre plattformer som støttes, for eksempel TIDAL eller SoundCloud). Fra og med i dag er imidlertid den mest populære musikkplattformen for DJ-er integrert i den mest brukte programvaren på telefoner og nettbrett.

Selv om det har tatt det japanske selskapet mer enn ett år, ser det ut til at den nylige kunngjøringen av omprofileringen av Pioneer DJ til AlphaTheta, samt lanseringen av den nye Omnis-Duo (alt-i-ett-kontrolleren), Wave Eight (stor trådløs høyttaler uten forsinkelse) og Euphonia (rotasjonsmikser) har frigjort andre saker som selskapet hadde i køen.