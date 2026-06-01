Ett dødsfall og to alvorlig skadde under opptøyer i Paris etter at PSG vant Champions League

PSGs seier over Arsenal i Champions League på lørdag ble etterfulgt av en natt med opptøyer som skapte kaos i Paris og andre steder rundt om i Frankrike, til tross for at det var over 8000 politibetjenter i den franske hovedstaden og 22 000 utplassert rundt om i hele landet. Dessverre hadde feiringen en menneskelig pris utover ødeleggelsen av elsykler, noen biler og butikker, ettersom én person døde og to ble alvorlig skadet.

Ifølge EFE omkom en 24 år gammel mann da han krasjet med motocrossykkelen sin inn i betongbarrierer ved en avkjørsel til Paris' rindvei. To andre menn ble alvorlig skadet: Den ene var i kritisk tilstand etter at han, ifølge vitner, frivillig hoppet i Seinen og ble reddet ut med hjertestans; den andre ble angrepet med kniv av fire personer under et ran. To andre personer ble skadet da de satt på en terrasse i gaten og ble påkjørt av en bil som kom kjørende etter å ha avfyrt granatkastere mot politibetjenten.

Mandag avslørte innenriksminister Laurent Nuñez at 890 personer hadde blitt arrestert og 178 politibetjenter hadde blitt skadet, like mange eller flere som da PSG vant Champions League i fjor (192 skadde og 559 arrestasjoner), til tross for at det denne gangen var flere sikkerhetsfolk til stede.

Macron: "Dette er ikke fotball"

Under søndagens seiersparade, som foregikk uten større hendelser, sa Frankrikes president Emmanuel Macron i sin tale at "dette er ikke fotball", og at "vi er lei" av de "uakseptable voldsscenene", med tanke på ofrene og butikkeierne som fikk sine forretninger skadet. "Dette er ikke sport. Dette er ikke det vi elsker. Takket være politiet og gendarmeriet vil vi være nådeløse mot dem som er blitt arrestert".