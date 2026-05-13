Ett europeisk land får offisielle 1,5-euro-mynter, men det er en komisk hake ved det

Etter hvert som vi dekker mer og mer tegneserier og popkultur på Gamereactor (gå ikke glipp av vår pågående spesialdekning av Comicon Napoli 2026 her), forstår vi bedre hvordan fandom var der først, mange ganger før filmer og spill. Kulturelt sett har tegneserier og grafiske romaner (og manga) krysset alle kulturelle grenser i USA, Japan og noen europeiske land, og er like respektert som de mest anerkjente klassiske bøkene. I Spania har Mortadelo y Filemón (Mort & Phil eller Fred & Jeff på engelsk) alltid vært den typiske tegneserien, og dens slapstick-humor har nå tatt steget ut i den virkelige verden.

Som det spanske myntverket FNMT offisielt har kunngjort, vil en ny euromynt bli preget i landet i et begrenset antall, alt som en del av en hyllest til avdøde Francisco Ibáñez, hans verk og en av hans tilbakevendende vitser. Minnekolleksjonen til ære for Ibáñez består av ni 1,5-euro-mynter som skal utgis i år og markere det som ville ha vært forfatterens 90-årsdag, tre år etter at han gikk bort.

Kolleksjonen hyller Ibáñez' mest ikoniske tegneseriefigurer, med Mortadelo og Filemón, T.I.A.-kolleger som professor Bacterio, Ofelia og politiinspektør Vicente, samt andre Bruguera-klassikere som Rompetechos, Botones Sacarino, og Pepe Gotera og Otilio.

Til tross for ordspillet er dette samleobjekter, og kan ikke brukes som hverdagslige lommepenger. I henhold til den offisielle kunngjøringen har hver mynt en pålydende verdi på 1,50 euro, men vil bli solgt for 23,97 euro, med kun 10 000 eksemplarer tilgjengelig. Tidligere utgaver av Ibáñez-mynter ble raskt utsolgt og steg senere i verdi på videresalgsmarkedet.

Ironisk nok preger Spania en fullstendig ubrukelig, men beundringsverdig gjenkjennelig mellomting mellom 1 og 2 euro, mens USA nettopp har stoppet produksjonen av pennyen (1-centmynten) etter 238 år for å spare betydelige produksjonskostnader, og i stedet har nickels og dimes tatt over for mer avrundede tall.