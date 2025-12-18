Etter å ha blitt kritisert for bruk av kunstig intelligens, er Larian nå i søkelyset for angivelig sleipe ansettelsesprosesser
Spesielt skribenter har delt anekdoter på nettet om sine uheldige opplevelser med lange, ubetalte tester, mange intervjuer og mer.
Det ser ut til at slusene har åpnet for kritikk mot Baldur's Gate III-utvikleren Larian Studios. Etter noen kommentarer om kunstig intelligens fra administrerende direktør Swen Vincke, som ser ut til å ha blitt blåst ut av proporsjoner, kritiseres nå den tidligere spilldarlingen for andre påståtte dårlige praksiser, blant annet sleipe ansettelsesprosesser for å få forfattere inn i studioet.
Som rapportert og samlet av TheGamer, har narrative designere og spillforfattere delt sine erfaringer med å søke seg til Larian. En tråd på Bluesky inneholder det meste av informasjonen, med forfatteren Bruno Dias som sier "Larians forferdelige ansettelsesprosess er en åpen hemmelighet i bransjen."
"De tvang meg til å gå på 12 intervjuer. Så avviste de meg på bakgrunn av CV-en min", kommenterte utvikleren Gwen C. Katz. "Jeg er ikke sikker på om de noen gang kommer til å finne noen på dette tidspunktet," la forfatter Kate Gray til. "De må ha intervjuet så å si hver eneste forfatter som ikke allerede kjenner til prosessen deres."
Stella Sacco, narrativ designer, sa at hun måtte levere et skriveeksempel som var i spillbar tilstand, og hun fikk heller ikke vite hvor hun skulle jobbe hvis hun fikk jobben. "De sa at jeg skulle jobbe i et av studioene deres over hele verden, men at de ville bestemme hvilket senere", skrev hun. "Jeg sa: 'Hei, jeg er trans, og noen av disse stedene er kanskje ikke så bra for meg', og de sa: 'Vel, det er ikke mulig å fortelle deg hvilket på forhånd'."
Det er ingen offisiell kommentar fra Larian ennå, men det ser ut til at noen nå føler seg mer komfortable med å snakke ut om påståtte feil i et av spillets mest nylig elskede navn.