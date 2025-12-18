Etter å ha blitt kritisert for bruk av kunstig intelligens, er Larian nå i søkelyset for angivelig sleipe ansettelsesprosesser

HQ

Det ser ut til at slusene har åpnet for kritikk mot Baldur's Gate III-utvikleren Larian Studios. Etter noen kommentarer om kunstig intelligens fra administrerende direktør Swen Vincke, som ser ut til å ha blitt blåst ut av proporsjoner, kritiseres nå den tidligere spilldarlingen for andre påståtte dårlige praksiser, blant annet sleipe ansettelsesprosesser for å få forfattere inn i studioet.

Som rapportert og samlet av TheGamer, har narrative designere og spillforfattere delt sine erfaringer med å søke seg til Larian. En tråd på Bluesky inneholder det meste av informasjonen, med forfatteren Bruno Dias som sier "Larians forferdelige ansettelsesprosess er en åpen hemmelighet i bransjen."

"De tvang meg til å gå på 12 intervjuer. Så avviste de meg på bakgrunn av CV-en min", kommenterte utvikleren Gwen C. Katz. "Jeg er ikke sikker på om de noen gang kommer til å finne noen på dette tidspunktet," la forfatter Kate Gray til. "De må ha intervjuet så å si hver eneste forfatter som ikke allerede kjenner til prosessen deres."

Stella Sacco, narrativ designer, sa at hun måtte levere et skriveeksempel som var i spillbar tilstand, og hun fikk heller ikke vite hvor hun skulle jobbe hvis hun fikk jobben. "De sa at jeg skulle jobbe i et av studioene deres over hele verden, men at de ville bestemme hvilket senere", skrev hun. "Jeg sa: 'Hei, jeg er trans, og noen av disse stedene er kanskje ikke så bra for meg', og de sa: 'Vel, det er ikke mulig å fortelle deg hvilket på forhånd'."

Det er ingen offisiell kommentar fra Larian ennå, men det ser ut til at noen nå føler seg mer komfortable med å snakke ut om påståtte feil i et av spillets mest nylig elskede navn.