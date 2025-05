Etter å ha slått ned på plattformer som Pornhub, etterforsker Ofcom to andre pornotjenester

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Etter at Ofcom nylig gikk hardt ut mot plattformer som Pornhub for å få dem til å overholde de nye reglene for aldersverifisering, har Ofcom åpnet etterforskning av to plattformer for voksne (Scoreland.com og Undress.cc) for angivelig å ha unnlatt å implementere aldersverifiseringstiltak i henhold til Online Safety Act.

Undersøkelsen retter seg mot Scoreland.com, et nettsted som eies av Florida-baserte Score Group, og Undress.cc, et nettsted som eies av Norwich-baserte Itai Tech Ltd. Tilsynsmyndighetene hevder at begge tjenestene ikke har sørget for at mindreårige effektivt blokkeres fra å få tilgang til eksplisitt innhold. Vil du vite mer? Du kan lese den offisielle kunngjøringen her.