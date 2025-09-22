Etter å ha tatt en tur med Minabo og Bambas!, skal vi nå skjære ut et nytt liv i Devilish Games' sjarmerende Cutout Village

Devilish Games er et av de mest originale studioene på den nåværende spanske videospillutviklingsscenen. Deres simulatorer Bambas! og Minabo: A Walk Through Life var ganske vellykkede, men nå overrasker teamet oss med et nytt premiss som er like overraskende som det er interessant: Cutout Village Et spill som handler om å klippe ut og gjenoppbygge en landsby med papirmonigoter.

Inspirasjonen til spillet kommer fra de mange landsbyene på landsbygda i Spania som har blitt stående uten befolkning og står i fare for å forsvinne for alltid, samt de sosiale utfordringene som landet må møte i fremtiden for å revitalisere visse regioner på en bærekraftig måte. Premisset for spillet er å følge to unge mennesker som flytter til en av disse landsbyene, og som bestemmer seg for å gjenoppbygge og gjenopprette skikkene sine ved å konstruere nye bygninger. Med et nivådelt design må de begrensede ressursene forvaltes godt for å gi innbyggerne de nødvendige tjenestene og mulighetene.

Cutout Village er planlagt utgitt i 2026 på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch, og du kan se traileren nedenfor.